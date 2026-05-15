Un obrero murió aplastado por un caño en Vaca Muerta: sus compañeros lo encontraron al día siguiente

Los compañeros del petrolero encontraron su cuerpo al otro día.

Un trabajador petrolero fue hallado muerto este viernes a primera hora de la mañana cuando otro operario llegó al lugar de trabajo. Se trata de un soldador de Uocra que operaba en un ducto del yacimiento Barrosa de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

El secretario general Víctor Cárcar aseguró que todavía se desconoce la causa de muerte y que, entre las hipótesis que manejan, se estima que podría haberse tratado o de una causa natural o de un accidente con un caño. "Lo encontraron sentado", afirmó el sindicalista.

La Fiscalía, por su parte, confirmó a LMNeuquén que el trabajador fue hallado "con un caño pesado encima" y que ahora investigan por qué se originó el aplastamiento.

El trabajador fallecido era oriundo de Campana, de la provincia de Buenos Aires.

"El lugar está afuera de la planta, es un ducto que sale afuera. Es decir, no son muchos trabajadores, a veces van de a dos o de a cuatro. Es rarísimo porque siempre hay alguien que los busca al finalizar la jornada, a las 19.30", expresó Cárcar, a raíz de la extrañeza de que recién hallaran a la víctima esta mañana.

Las autoridades esperan el informe preliminar de la autopsia para confirmar fehacientemente la causa de muerte. La fiscal interviniente es Lucrecia Sola y trabaja junto a ella personal de Criminalística y un médico de la Policía.

El hombre fallecido era un trabajador bonaerense, oriundo de Campana, que se alojaba en Cutral Co y operaba para la empresa AESA.