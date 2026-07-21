Un operario se descompensó y murió mientras arreglaba el aire acondicionado en el techo de un banco

Un operario murió mientras trabajaba en el techo de una sucursal bancaria. Imagen ilustrativa (0223)

Un hombre de 49 años murió esta mañana en el techo de una sucursal bancaria de la ciudad de Mina Clavero, en la provincia de Córdoba.

Según informó la Policía cordobesa, la víctima realizaba tareas de mantenimiento en un aire acondicionado. Por motivos que aún se investigan, el operario se descompensó, se desplomó y falleció en el lugar.

Efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), Bomberos Voluntarios y un equipo de Salud acudieron inmediatamente al lugar para asistir al hombre tras ser advertidos al 911.

Los equipos le practicaron maniobras de reanimación por más de 45 minutos, pero lamentablemente no obtuvieron resultados positivos. Los médicos constataron su fallecimiento en el lugar.