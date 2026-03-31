Turquía hizo historia e Italia volvió a ser eliminada: cuáles son las cuatro selecciones europeas que irán al Mundial

Los cuatro encuentros tuvieron definiciones para el infarto, y ahora solo resta que se disputen los Repechajes de resto del mundo.

Poco a poco, se empezaron a conocer los últimos clasificados al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el cual se disputará entre junio y julio próximo. Y esta tarde se llevaron a cabo los Repechajes UEFA.

Después de ausentarse en Qatar 2022 (su última participación fue en Rusia 2018), Suecia derrotó a Polonia por 3-2, sobre la hora, y logró la clasificación para sumarse al Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez. El equipo sueco se quedó con el triunfo sobre el final gracias al gol de Viktor Gyökeres en el minuto 88.

Quien también hizo historia fue Turquía. Los comandados por Vincenzo Montella no clasificaban a la gran competencia desde Corea-Japón 2002 y ahora estarán en el Grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia. Los turcos vencieron por la mínima a Kosovo y jugarán el Mundial nuevamente.

En cuanto a la serie que protagonizaron República Checa y Dinamarca, se definió por penales y fueron los checos quienes se impusieron por 3-1 para volver a una cita mundialista, algo que no hacían desde Alemania 2006.

El último partido que se definió fue el de Bosnia y Herzegovina e Italia, que sentenció la clasificación de los balcánicos que ganó 4-1 por penales. Y así se clasificaron después de 12 años, ya que no disputaban el torneo desde Brasil 2014.

Italia no participará por tercer Mundial consecutivo. Estuvo arriba en el marcador gracias al gol de Kean pero a minutos del final del primer tiempo se fue expulsado Bastoni. Donnarumma aguantó todo lo que pudo pero Bosnia lo igualó y lo llevó a los penales donde anotó los cuatro mientras que la Azzurra no consiguió la hazaña de jugar más de una hora con uno menos.

De esta manera quedó el cuadro del Repechaje UEFA:

A los grupos del Mundial se suman estos cuatro seleccionados europeos y restan los dos cupos internacionales: