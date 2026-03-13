Parece Italia pero está en Buenos Aires: el destino secreto para una escapada de lujo

El aislamiento con respecto al resto de la ciudad es una de sus grandes atracciones.

Torrepueblo es un complejo ubicado en Benavídez, partido de Tigre, que permite vivir la experiencia de estar en la Toscana italiana sin necesidad de un pasaporte. Este rincón diseñado con criterio europeo recrea la estética medieval mediante torres, plazas y callejones que sorprenden por su nivel de detalle. El entorno está pensado para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano mediante un paseo que parece extraído de una película.

Caminar por sus veredas de piedra y observar las fachadas de Torrepueblo permite disfrutar de una propuesta visual que rompe con la monotonía de los barrios residenciales cercanos. La calidez de sus construcciones y la disposición de sus espacios comunes invitan a recorrer cada esquina con la tranquilidad de un turista en Europa. Es una opción elegida frecuentemente por quienes desean una escapada breve que combine fotografía, gastronomía y aire libre en la zona norte.

Las casitas remontan a la Toscana italiana.

Las principales características de Torrepueblo

La particularidad de este destino radica en cómo logra integrar el diseño italiano en un terreno que originalmente no presentaba tales características geográficas. El cuidado en los materiales y el diseño de los rincones crean una atmósfera envolvente, ideal para pasar una jornada diferente en familia o pareja. Muchos visitantes coinciden en que la sensación de aislamiento respecto al exterior es uno de los mayores valores que ofrece este lugar.

Este espacio se consolida como una alternativa ideal para quienes buscan experiencias de lujo accesible a corta distancia de sus hogares. El paraje logra sintetizar la pasión por el diseño europeo con las comodidades modernas que exige el viajero local a pocos minutos de la Capital. Quienes visitan este sector por primera vez suelen llevarse una imagen renovada sobre lo que significa planear una escapada sin recorrer grandes distancias.