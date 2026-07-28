"Argentino racista": vandalizaron el emotivo mural del artista marplatense en Barcelona

Tras su viralización, escribieron un mensaje en contra de los argentinos.

Menos de cuatro días fue el tiempo que duró intacto el emotivo mural sobre Malvinas que realizó el artista marplatense en las calles de Barcelona. "Argentino sionista y racista", escribieron en la esquina de la bandera que sostuvo Giovani Lo Celso.

Después de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, el sentido gesto de los jugadores de la Selección trascendió lo deportivo y volvió a poner en escena el reclamo histórico por la soberanía de las Islas Malvinas.

Fue tal la repercusión que la fotografía del mediocampista rosarino junto a otros futbolistas enseñando la bandera "Las Malvinas son Argentinas" quedó inmortalizada en pieles, paredes e incluso indumentaria.

Ese fue el caso del diseñador gráfico Oaky, quien se inspiró en el significado de aquella sábana de hotel pintada con letras negras y decidió trasladar esa imagen al espacio público de la ciudad catalana.

La intervención apareció sobre la fachada de un antiguo edificio del barrio de El Poblenou de Barcelona, donde mediante la técnica del paste-up, el artista reprodujo la fotografía de Lo Celso desplegando la icónica bandera, acompañada por otra pieza de un segundo proyecto.

"Argentino sionista y racista", dice el mensaje en el mural de Malvinas.

"Esta intervención entiende ese gesto como una de las acciones políticas más relevantes surgidas recientemente desde el ámbito deportivo. No por su espectacularidad, sino por su capacidad para desafiar un consenso construido durante décadas alrededor de la imagen internacional del Reino Unido", valoró el marplatense.

Sin embargo, en las últimas horas la obra fue vandalizada en uno de sus extremos, en el que escribieron "Argentino sionista y racista", acorde a la campaña que atenta contra el pueblo argentino desatada a partir del Mundial.