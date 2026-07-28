Tragedia en la ruta 88: realizan una convocatoria para recordar a Anita y exigir la construcción de la autovía

Después del pedido que derivó en el compromiso asumido por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, para transformar la ruta 88 en autovía, convocaron a una concentración con velas para insistir con el histórico reclamo.

El trágico siniestro del domingo 12 de julio que se cobró la vida de la joven deportista de Once Unidos, Ana Peralta Rondanina, y el remisero Santiago Irigoyen, reavivió la petición de la obra en la peligrosa vía que conecta a Mar del Plata y Necochea.

A más de dos semanas del accidente, durante las cuales lanzaron una campaña para reunir firmas y conseguir que la ruta sea convertida en autovía, familiares de las víctimas, allegados y vecinos realizaron una convocatoria bajo el lema "Por Anita. Por todos. Autovía 88 para la vida".

Anita Peralta jugaba en Once Unidos y viajaba constantemente a Mar del Plata.

El encuentro, al que solicitan asistir con velas, se llevará a cabo el próximo sábado 1 de agosto a las 17 en la plaza Dardo Rocha, ubicada en la avenida Luro y 14 de Julio.

Además, en la difusión del mensaje solicitaron firmar y compartir la solicitud mencionada, en la que exigen "la construcción inmediata de la autovía 88", ya que "no solo resolvería el problema del tráfico, sino que además mejoraría la seguridad para cientos de conductores que la transitan a diario".

"Según un informe publicado por la Dirección Nacional de Vialidad, el volumen de vehículos que circulan por esta ruta supera los 7000 por día, una cifra alarmante que demanda una infraestructura más adecuada", informaron en el pedido publicado en change.org.

Durante el 2025, la ruta provincial 88, que conecta Mar del Plata con Necochea, registró al menos 14 víctimas fatales en diversos siniestros viales.

Recientemente, el funcionario provincial anunció que el gobierno bonaerense elaborará un proyecto para transformar en autovía los 125 kilómetros con alta incidencia de choques, cuya mejora es reclamada hace largo tiempo.

Katopodis lo informó durante una entrevista con el medio local Ecos Diarios, luego de reunirse con la madre de Anita, la adolescente de 15 años fallecida en el impacto entre un camión y el remís en el que viajaba.

"No hay ninguna posibilidad de que podamos financiar una obra si no tenemos ese proyecto. Mi compromiso con la familia de Ana fue trabajar rápidamente, a contrarreloj, para tener un proyecto para la autovía entre Necochea y Mar del Plata, como existe en otros lugares", sostuvo.