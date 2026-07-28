Lo trasladaron a Mar del Plata, pero no puede ser operado: cómo evoluciona el joven accidentado en la ruta 226

Mateo, a la izquierda con la camiseta de Racing, junto a su familia.

Informaron que Mateo Bianchi, el joven de 24 años que resultó gravemente herido en el vuelco ocurrido el sábado pasado en la ruta nacional 226, continúa internado en la Clínica 25 de Mayo, donde lucha por su recuperación.

Luego de que la familia confirmara el lunes se encontraba "más estable", su madre, Silvina Pérez, brindó nuevos detalles de su estado de salud y emocionó con el testimonio sobre la fortaleza con la que atraviesa esta difícil situación.

Bianchi pudo reencontrarse con su padre en el hospital.

"Cuando fui a verlo, lo encontré súper consciente, súper bien y muy positivo. Lo primero que me dijo fue: 'Mamá, no te quiero llorando, quiero que seas fuerte'", relató en diálogo con el medio local Gabal.

Además, la mujer explicó que, a pesar del complejo cuadro clínico, Mateo mantiene intacta la esperanza de recuperarse. "Él tiene toda la fe de que va a volver a caminar. Me dice que va a hacer todo lo que esté a su alcance para recuperarse y que pronto va a volver a casa", contó.

Al mismo tiempo, recordó que la familia ya atravesó un duro golpe en 2021 y aseguró que esa experiencia les enseñó a afrontar las adversidades con otra mirada. "La vida ya nos golpeó una vez y aprendimos a superarlo. Hoy nos vuelve a poner a prueba, pero estamos unidos como familia y eso nos da fuerzas", expresó.

El brutal accidente se registró en la mañana del sábado pasado en la ruta 226.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando el padre del joven, Sebastián, pudo subir a visitarlo, ya que en un principio creían que no sería posible debido a su condición. "Buscaron una silla, lo subieron hasta terapia y pudieron verse. Fue una muestra de amor impresionante. Mateo se emocionó muchísimo cuando vio a su papá", recordó.

Aunque el ánimo de Bianchi es alentador, Silvina detalló que la principal preocupación médica es el compromiso pulmonar, situación que todavía impide la operación de columna. Por esa razón, realiza ejercicios respiratorios para mejorar y conseguir que sea viable la intervención.

"Hoy solamente pedimos que sigan rezando por él porque está luchando con todas sus fuerzas para recuperarse", sostuvo la madre, que agradeció el enorme acompañamiento que recibe la familia desde distintos lugares.