Confirmaron la fecha de estreno de la película sobre Pepita la Pistolera filmada en Mar del Plata

Luisana Lopilato interpretará a Margarita Di Tullio en la película que contará su historia.

La directora de Neisis, Lucía Puenzo, confirmó la fecha de estreno de la película que narrará la historia de Margarita Di Tullio, popularmente conocida como "Pepita la pistolera". Los papeles protagónicos los tendrán Luisana Lopilato y la ciudad de Mar del Plata, donde se grabó gran parte del film.

En los cines de la ciudad la película podrá verse a partir del jueves 3 de septiembre de este año. Más tarde saldrá de las salas para estar disponible solo en la plataforma Disney+.

Pepita la Pistolera fue una mujer vinculada al proxenetismo, la trata de personas y los prostíbulos de la ciudad. Tomó notoriedad pública en la década a partir de la década del '70 y falleció en 2009.

"Una leyenda nace en el invierno más brutal de Mar del Plata. Luisana Lopilato es Pepita la Pistolera. Dirigida por Lucía Puenzo. Basada en una historia real", escribieron desde la productora en la redes sociales.









El elenco de la película está compuesto por los actores Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Gustavo Bassani y Camila Peralta.

Más de 100 actores, extras y técnicos marplatenses participaron de la filmación, que se dispersó en 25 locaciones de la ciudad durante el 2025.