"Te voy a contar mi historia": el primer adelanto de Luisana Lopilato como Pepita la Pistolera

"Próximamente" es la frase que se lee al finalizar el tráiler de Pepita la pistolera que muestra por primera vez a Luisana Lopilato caracterizada como la emblemática figura de la historia criminal de Mar del Plata.

En el tráiler se ve a Lopilato caracterizada como Margarita Di Tulio haciendo un breve repaso de su historia tras adjudicarse el triple crimen con el que ganó popularidad nacional.

La serie fue grabada en Mar del Plata y Buenos Aires y, según pudo saber 0223 inicia el relato en la mañana del 20 de agosto de 1985, cuando Margarita Graciana Di Tullio se adjudicó los crímenes de tres sujetos que ingresaron a su vivienda para reclamar una deuda, dando origen al apodo que la catapultó a los medios.

La película se filmó durante varios días en más de 20 locaciones marplatenses: el puerto, la costa, el penal de Batán, el macrocentro, Tribunales y Acantilados y el mercado de frutas de calle Chile, entre otros puntos.

Si bien la película no tiene fecha estimada de estreno, se sabe que será lanzada en plataformas digitales y se estima que, con el lanzamiento, la ciudad alcance visibilidad mundial.