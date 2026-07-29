La ex presidenta enfatizó que no busca un trato excepcional, sino un proceso "imparcial, independiente".

La expresidenta argentina Cristina Kirchner anunció que llevará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego de ser condenada con una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la llamada "Causa Vialidad".

Kirchner sostiene que esta condena vulnera garantías fundamentales y afecta no solo su situación personal, sino también el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes. En sus declaraciones, afirmó que "cuando el Poder Judicial interviene en la competencia política, se deteriora la calidad democrática" y calificó la inhabilitación como una forma de "proscripción".

La ex presidenta enfatizó que no busca un trato excepcional, sino un proceso "imparcial, independiente"

La ex mandataria también incluyó en su argumentación el atentado sufrido el 1 de septiembre de 2022, calificándolo como un suceso grave que puso en riesgo su vida y que evidencia la violencia política que amenaza la convivencia democrática en el país.

En relación con el proceso judicial, denunció arbitrariedades en el expediente y un contexto de hostilidad que, según ella, refleja prácticas de machismo estructural presentes en algunos sectores del sistema judicial argentino.

La ex mandataria también incluyó en su argumentación el atentado sufrido el 1 de septiembre de 2022, calificándolo como un suceso grave que puso en riesgo su vida.

Para fortalecer la estrategia internacional, la defensa de Cristina Kirchner incorporó a los juristas Rafael Valim, reconocido por su trabajo con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos colaboraron en la presentación junto con el abogado Alberto Beraldi.

La ex presidenta enfatizó que no busca un trato excepcional, sino un proceso "imparcial, independiente" y acorde con las obligaciones internacionales que el Estado argentino ha asumido.

Actualmente, Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario tras la confirmación en junio de 2025 de la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la "Causa Vialidad" por parte de la Corte Suprema. En julio de 2026, el máximo tribunal ratificó también el decomiso de bienes por 684.990 millones de pesos ordenado en el expediente.

Finalmente, la ex mandataria aseguró que continuará defendiendo su inocencia a través de todos los mecanismos legales disponibles, considerando que la protección de las garantías judiciales es un asunto que trasciende su caso y es de interés para toda la sociedad.