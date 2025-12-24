Cristina no pasará Nochebuena en su casa: el nuevo parte de la ex presidenta

Según informaron, hasta el momento no tuvo fiebre.

El nuevo parte médico de la ex presidenta Cristina Kirchner indica que continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Sin embargo, seguirá internada y pasará Nochebuena en el Sanatorio Otamendi.

Por otra parte, también se informó que presentó síntomas compatibles con una complicación frecuente llamada íleo posperatorio, donde el intestino no funciona con normalidad.

Los médicos le realizaron una tomografía para confirmar el diagnóstico y aplicaron el tratamiento correspondiente.

De esta manera, la ex mandataria continuará internada con antibióticos por vía endovenosa y un drenaje abdominal. Hasta el momento, no tuvo fiebre.

La ex mandataria comenzó a sentirse mal el pasado viernes.

Según la indicación de los profesionales de la salud, permanecerá en la clínica hasta que su estado mejore.

Kirchner ingresó al nocomio el sábado, luego de experimentar desde el viernes dolores abdominales agudos. Ante esa situación, sus médicos personales recomendaron el traslado inmediato a la clínica. Allí fue intervenida de urgencia por el cuadro diagnosticado.

El primer parte médico explicó que ex presidenta presentó una evolución positiva tras la operación. En tanto, los informes que le siguieron no registraron la aparición de síntomas nuevos ni complicaciones.

En ese contexto, la asistencia sanitaria que mantiene actualmente no le permite volver a San José 1111, donde cumple su prisión domiciliaria tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.