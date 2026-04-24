La Cámara Federal de Casación Penal resolvió avanzar con la ejecución de bienes pertenecientes a la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, en el marco de la Causa Vialidad, donde fueron condenados por administración fraudulenta que perjudicó al erario público. La orden fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

En total, serán rematados más de ochenta inmuebles, de los cuales más de veinte están vinculados a la familia Kirchner, incluyendo propiedades a nombre de Máximo y Florencia Kirchner. Además, la medida alcanza a bienes de otros condenados, como el empresario Lázaro Báez y sus empresas.

Los activos decomisados quedarán bajo la administración de la Corte Suprema de Justicia, que se encargará de su gestión y eventual venta. Esta decisión forma parte del proceso para recuperar el dinero considerado desviado en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, cuyo monto actualizado supera los 684.990 millones de pesos, según peritajes validados por el Tribunal Oral Federal 2 en julio de 2025.

Cristina Kirchner y Lázaro Báez, dos de los condenados en la Causa Vialidad.

La defensa de Cristina Kirchner y sus hijos objetó la medida, alegando que varios de los inmuebles decomisados fueron heredados del expresidente Néstor Kirchner o cedidos en 2016, y que algunos fueron adquiridos antes del periodo investigado. Argumentan que esos bienes no están relacionados directamente con los delitos por los que fueron condenados.

Esta resolución se inscribe en una condena firme que incluye la pena de seis años de prisión domiciliaria que cumple Cristina Kirchner en su departamento, además del decomiso de activos para resarcir al Estado por el perjuicio causado en la Causa Vialidad.