Cristina Kirchner declaró en la causa Cuadernos: “Con este Poder Judicial puedo morir presa”

La ex presidenta Cristina Kirchner se presentó ante el tribunal que juzga el Caso Cuadernos, donde se la acusa de liderar una asociación ilícita dedicada a la recaudación ilegal de coimas provenientes de empresas adjudicatarias de obra pública durante su mandato.

Durante su indagatoria, Kirchner decidió no responder preguntas y lanzó duras críticas contra el accionar del Poder Judicial, señalando principalmente al fiscal Carlos Stornelli y al fallecido juez Claudio Bonadio. Los acusó de parcialidad y denunció la existencia de prácticas mafiosas, además de presiones ejercidas sobre empresarios para que declararan en su contra.

La ex mandataria cuestionó la utilización de la figura del arrepentido y afirmó que hubo un manejo delictivo en la construcción de las pruebas, describiendo la investigación como un "gran disparate". Aseguró que las acusaciones carecen de fundamento y que se detuvo a personas para implicarlas injustamente.

Asimismo, rechazó las imputaciones de enriquecimiento ilícito y criticó los múltiples allanamientos realizados en sus propiedades durante el proceso judicial.

Kirchner también dirigió críticas hacia el presidente Javier Milei por sus comentarios sobre su situación judicial, advirtiendo que tales declaraciones afectan la división de poderes y el respeto a la Constitución Nacional.

Antes de concluir su intervención, expresó con contundencia: "Con este Poder Judicial me puedo morir presa". Luego solicitó retirarse y no participó en la audiencia con otros imputados, reiterando que considera la causa infundada y que responderá preguntas en otra instancia judicial.