Dolor por la muerte de una reconocida árbitra tras un fuerte accidente

La comunidad futbolística de Tres Arroyos está de luto tras la muerte de Maite Natalí Otaegui, árbitra destacada en la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, quien perdió la vida tras un grave accidente de tránsito ocurrido el martes por la mañana.

El siniestro tuvo lugar sobre la avenida Constituyentes, cerca del número 300 y a pocos metros del estadio del Club Huracán. Otaegui viajaba como acompañante en un Chevrolet Astra que, por causas aún bajo investigación, rozó un camión repartidor de gaseosas estacionado. Tras esta colisión inicial, el conductor perdió el control del vehículo, que realizó un trompo y terminó impactando violentamente con su lateral derecho contra un árbol en la rambla central.

El impacto fue tan fuerte que el automóvil quedó completamente destruido. Tanto el conductor como Maite fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal, pero las heridas sufridas por la árbitra resultaron fatales y falleció pese a los esfuerzos médicos.

Las autoridades policiales, inspectores de tránsito y peritos trabajaron en el lugar, manteniendo el tránsito cortado durante varias horas para realizar las investigaciones correspondientes.

La noticia generó una rápida reacción en la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol y los distintos clubes de la ciudad, que expresaron su profundo pesar a través de redes sociales.

Desde la Liga recuerdan que Otaegui se incorporó al arbitraje en abril de 2019 y rápidamente demostró vocación y capacidad para desempeñarse como árbitra principal en todas las categorías. Dirigía partidos de Primera y Segunda División, y en el último fin de semana había arbitrado encuentros entre ACDC y Unión, además de asistir en un partido entre Olimpo y Echegoyen.

Entre junio de 2024 y junio de 2025 fue designada para dirigir partidos organizados por el Consejo Federal y la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, reflejando su crecimiento profesional en el arbitraje.

El club ACDC decidió cerrar sus puertas durante toda la jornada en señal de duelo, recordándola como una amiga de la casa. Además de su rol como árbitra, Maite colaboraba como enfermera en eventos deportivos y uno de sus hermanos formaba parte de las divisiones inferiores del club.

Por su parte, Huracán suspendió todas sus actividades futbolísticas previstas para el martes, mientras que Villa del Parque y El Nacional expresaron su dolor y tristeza, asegurando que será recordada por todo el fútbol tresarroyense.