Tragedia y fuga: un exfutbolista atropelló a un jubilado, escapó y dio positivo en alcoholemia

Un exfutbolista mendocino atropelló y mató a un jubilado de 74 años, escapó de la escena del crimen y dio positivo en el control de alcoholemia tras entregarse dos horas más tarde. El trágico siniestro vial ocurrió a la medianoche cuando la víctima fue embestida de lleno por el vehículo del agresor. Tras el violento impacto, el conductor huyó a toda velocidad sin brindar auxilio a la persona herida. La rápida intervención policial permitió localizar al sospechoso y concretar su posterior aprehensión.

La víctima fue identificada como Ernesto Flores, quien falleció en el acto debido a las graves heridas producidas por la embestida en la intersección vial. El conductor fue identificado como Jerónimo Allende Bermejo, un exjugador de 38 años que jugó en clubes como Huracán Las Heras y Guaymallén. Tras el choque, el automovilista huyó hasta la vivienda de un familiar para esconder el coche involucrado. Horas más tarde regresó al lugar de los hechos acompañado por su hermano para ponerse a disposición.

Jerónimo Bermejo pasó por Huracán Las Heras.

Qué dijo el exfutbolista tras haberse escapado del lugar

Ante las autoridades policiales, el imputado buscó justificar su huida inmediata manifestando que la situación lo dejó en "estado de shock" y que por esa razón decidió retirarse del lugar. Sin embargo, el personal de tránsito municipal le realizó el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó un resultado de 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre. El valor medido supera holgadamente el límite legal permitido por la legislación provincial vigente. La situación procesal del imputado se complicó severamente.

Por orden de la fiscalía interviniente, el vehículo marca Toyota Corolla fue secuestrado de inmediato por la Policía Científica para realizarle las pericias mecánicas y accidentológicas de rigor. Allende Bermejo, quien actualmente se desempeñaba como abogado y referente de una ONG proteccionista de animales, quedó alojado en la Comisaría Décima a disposición de la Justicia. La investigación judicial quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Tránsito durante el período de la feria judicial.

Buscan analizar las cámaras de seguridad de la zona.

El caso desató una profunda indignación social en la comunidad local ante la irresponsabilidad al volante y el posterior abandono de la persona atropellada. Los peritos trabajan intensamente en el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para determinar la velocidad exacta a la que circulaba el automóvil. Mientras tanto, la familia de la víctima exige justicia y el rápido avance de la causa penal para que el hecho no quede impune.