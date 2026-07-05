Murió una mujer en un brutal choque frontal entre una camioneta y un camión

El accidente ocurrió este sábado en la localidad de Abasto, en La Plata.

Una mujer de 51 años murió este sábado como consecuencia de un violento choque frontal entre una camioneta Renault Oroch y un camión Mercedes Benz en el cruce de las calles 203 y 526, en la localidad de Abasto, en La Plata.

La víctima, identificada como Margarita Padilla Reinaldes, de nacionalidad boliviana, falleció en el acto, mientras que el resto de los ocupantes fueron rescatados por los bomberos.

De acuerdo a Noticias Argentinas, Padilla Reinaldes viajaba como acompañante en la camioneta, junto a Cristian Subía (38) y un menor de 14 años, quienes fueron auxiliados.

Por su lado, el conductor del camión, Lucas Palazzo (30), no sufrió lesiones durante en el brutal accidente.

Los dos vehículos fueron secuestrados para la realización de las pericias, mientras que la UFI N° 10 de La Plata interviene en la causa judicial iniciada por la muerte de la mujer.