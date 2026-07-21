Cinco argentinos en la lista para armar el once ideal del Mundial 2026

Con la consagración de España en el Mundial 2026 ya consumada, la FIFA puso en marcha una nueva elección para los hinchas: definir el equipo ideal del torneo. A través de una votación en su sitio oficial, los fanáticos pueden seleccionar a los mejores futbolistas de la competencia entre una nómina confeccionada por el organismo, en la que la Argentina aporta cinco representantes.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que alcanzó la final y terminó como subcampeón tras caer ante España, cuenta con candidatos en todas las líneas. Emiliano “Dibu” Martínez integra la lista de arqueros, mientras que Cristian Romero y Lisandro Martínez aparecen entre los defensores. En el mediocampo fue incluido Enzo Fernández y, en ataque, el único argentino es Lionel Messi, quien finalizó el certamen como el segundo máximo goleador, solo por detrás de Kylian Mbappé.

La publicación de los nominados también dejó algunas sorpresas. Entre los defensores no fueron incluidos Pau Cubarsí ni Aymeric Laporte, ambos titulares en la selección española campeona del mundo. La ausencia del zaguero del Barcelona llamó especialmente la atención, ya que fue distinguido como el mejor jugador joven del campeonato.

Los nominados por posición

Arqueros

Dibu Martínez (Argentina)



Vozinha (Cabo Verde)



Unai Simón (España)



Jordan Pickford (Inglaterra)



Eloy Room (Curazao)

Defensores

Lisandro Martínez (Argentina)



Nuno Mendes (Portugal)



Marc Cucurella (España)



Virgil Van Dijk (Países Bajos)



Gabriel Magalhães (Brasil)



Cristian Romero (Argentina)



Dayot Upamecano (Francia)



Pedro Porro (España)

Mediocampistas

Jude Bellingham (Inglaterra)



Michael Olise (Francia)



Vinícius (Brasil)



Enzo Fernández (Argentina)



Ousmane Dembélé (Francia)



Luka Modrić (Croacia)



Ismael Saibari (Marruecos)



Rodri (España)



Lamine Yamal (España)

Delanteros

Lionel Messi (Argentina)



Kylian Mbappé (Francia)



Erling Haaland (Noruega)



Harry Kane (Inglaterra)



Julián Quiñones (México)



Mikel Oyarzabal (España)



