Maniataron y golpearon a una pareja de jubilados para robarles: "Abrí los ojos y había dos personas en la habitación"

Una pareja de jubilados denunció un violento robo sufrido durante la madrugada del viernes en su vivienda de barrio San Salvador, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba. Según el testimonio de la mujer, de 80 años, dos personas ingresaron mientras ellos dormían, los amenazaron y maniataron. Se llevaron dinero y objetos de valor.

Todo comenzó a las 3 de la mañana, en la casa ubicada sobre la calle Olleros al 200. Según ElDoce, los delincuentes habrían ingresado a la vivienda por el patio trasero. "Escuchamos un golpe muy fuerte y cuando me di cuenta ya estaban en nuestra habitación. Eran dos", relató la jubilada.

Además, contó que durante el asalto ella y su esposo fueron amenazados para que entregaran dinero. "Nos dijeron que si no les dábamos plata nos mataban. Nos tuvieron maniatados", expresó.

Según la investigación, mientras los delincuentes recorrían la casa en busca de plata y objetos de valor, los dos sufrieron golpes que les provocaron hematomas. Después de largos minutos, huyeron por donde entraron, con los ahorros del matrimonio.

La mujer lamentó que le robaran todo lo que habían conseguido con años de esfuerzo, pero señaló que "lo peor de todo es el miedo que estas situaciones le dejan a uno y a la familia".

"Cuando todo terminó, con mi marido nos tomamos de la mano, nos miramos y dijimos: 'Estamos vivos'", sintetizó la jubilada, dejando en evidencia lo traumática que fue aquella madrugada.