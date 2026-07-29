No le alcanzó: Aldosivi cayó 1-0 ante Barracas

El equipo de Israel Damonte cayó por la mínima ante el "Guapo" en condición de visitante.

Por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Aldosivi cayó 1-0 con Barracas Central en el Claudio Fabian Tapia y sigue sin ganar en el año por el torneo local.

La primera parte fue plena de estudio entre ambos. Las más claras las tuvo el "Guapo" en los pies de sus mejores rematadores: Ivan Tapia y Rodrigo Insua pero ambos tiros se fueron desviados por arriba o por el costado del arco defendido por Chicco.

Por su parte, el equipo de Damonte se mantuvo bien parado con ese 5-3-2 que lo caracteriza en este inicio del segundo semestre. El principal objetivo del equipo marplatense es recuperar rápido y jugar directo a Cordero para que se apoye con los que llegan desde atrás pero no consiguió tener una buena ocasión.

El gol llegó en una especia de pelota parada. El equipo de Ayude ejecutó el tiro de esquina corto y la pelota le quedó a Tomás Porra que decidió rematar al segundo palo, la pelota se desvió en uno de los jugadores del "Tiburón" y Elías López no consiguió despejarla y se metió para que el "Guapo" se ponga 1-0 arriba en el marcador.

Los cambios en la segunda parte a Aldosivi le dieron otra impronta. El equipo de Damonte tuvo la pelota mucho más que en la primera parte y fue más peligroso contra el arco de Miño.

La más clara de la segunda parte para el local fue a los 78 cuando Insua y Maroni se asociaron por el sector izquierdo y le quedó a Maroni mano a mano contra Chicco, remató pero la pelota se fue por poco desviada.

La réplica del equipo marplatense fue al instante ya que el "Pata" Castro tiró un gran pase al espacio por arriba que peinó Vombergar y la pelota le cayó Andrés Chávez que no dudó en rematar de volea y Miño se tuvo que lucir para evitar el empate del "Tiburón".

Sobre el final, el equipo de Damonte se desinfló y pese a que intentó traerse un punto a Mar del Plata no le alcanzó. De esta manera el verde y amarillo se mantiene con una unidad en el Clausura. Además en la tabla anual sigue con 42 unidades pero ahora en 50 partidos disputados y en la tabla anual se mantiene con nueve puntos, solo uno por encima de Estudiantes de Río Cuarto.

El próximo encuentro para el equipo de Damonte será el domingo en el José María Minella a partir de las 14:30 cuando le toque recibir a Gimnasia de La Plata por la tercera fecha del Torneo Clausura en busca de su primera victoria en el año.

Síntesis:

Barracas Central: 30-Marcelo Miño; 13-Rafael Barrios, 14-Kevin Jappert, 15-Yonatthan Rak, 31-Nicolás Demartini, 6-Rodrigo Insúa; 8-Tomás Porra, 5-Dardo Miloc, 10-Ivan Tapia; 11-Norberto Briasco, 20-Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Cambios: Barbieri y Bogarín por Ivan Tapia y Jhonatan Candia (70'). Capraro y Puig por Tomás Porra y Rafael Barrios (88')

Aldosivi: 23-Ignacio Chicco; 25-Nestor Breitenbruch, 33-Nicolas Zalazar, 32-Joaquin Pombo, 17-Federico Laurelli; 14-Elías López, 5-Nicolás Linares, 19-Lucas Castro; 16-Juan Bautista Dadín, 27-Tomas Fernandez, 9-Nicolas Cordero. DT: Israel Damonte.

Cambios: Matías Godoy y Martín García por Bautista Dadín y Tomás Fernández (ET); Andrés Vombergar y Alan Sosa por Nicolás Linares y Elías López (60'); Andrés Chávez por Nicolás Cordero (76').

Incidencias: Expulsado Israel Damonte

Goles: Tomás Porra 40'

Resultado: Barracas 1-0 Aldosivi

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: Claudio Fabian Tapia