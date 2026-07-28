Atención, Aldosivi: Gimnasia llegará a Mar del Plata con un apoyo inesperado
El conjunto marplatense será local este domingo ante Gimnasia y las tribunas tendrán presencia de ambas parcialidades.
Por Redacción 0223
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Aldosivi afrontará un compromiso especial este domingo cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro comenzará a las 14:30 en el Estadio José María Minella y contará con la presencia de hinchas visitantes, una situación que continúa ganando terreno en el fútbol argentino.
El "Tiburón" tendrá enfrente a un rival que podrá estar acompañado por cerca de 5.000 simpatizantes. La parcialidad del Lobo ocupará el sector destinado para visitantes, lo que le dará un color diferente a un partido que promete un gran marco en Mar del Plata.
Además, en las últimas horas se confirmó que no habrá una compra mínima garantizada de entradas por parte de Gimnasia, una condición que había trascendido inicialmente y que finalmente quedó descartada para este encuentro.
Ahora será la Liga Profesional la que elevará el pedido formal ante Aprevide, organismo que deberá autorizar y coordinar el operativo de seguridad para garantizar el normal desarrollo del espectáculo y el traslado de los simpatizantes triperos hacia Mar del Plata.
Si no surgen inconvenientes, Aldosivi volverá a ser protagonista de un partido con ambas hinchadas en las tribunas del José María Minella, en un duelo que no solo tendrá puntos importantes en juego, sino también un clima especial por el regreso del público visitante.
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