Denunciaron y echaron al cuidador que maltrató y amenazó a dos residentes

Una cámara de seguridad captó cuando golpeó con una cuchara a una de las residentes.

Después de que trascendieran las imágenes de un trabajador de un geriátrico de Mar del Plata que maltrataba y hostigaba a dos residentes, los propietarios del centro denunciaron al hombre y lo despidieron.

Según pudo corroborar 0223, el cuidador fue denunciado por "Lesiones leves", ya que "habría maltratado a dos adultas mayores alojadas en el establecimiento" y en las filmación constataron que "a una de ellas le propinó un golpe con una cuchara, generándole un corte superficial en el labio".

Además de la herida provocada, en las cámaras de seguridad quedaron registradas la violencia verbal del sujeto, que a una de las mujeres le decía frases como: “¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez”, “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza” y “Llorando todo el día, esta vieja de m.... Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”.

El repudiable episodio ocurrió el pasado lunes 27 de julio, alrededor de las 19, cuando el ex empleado del hogar fue captado mientras preparaba a una señora para acostarla con agresividad.

Por su lado, la víctima, completamente desprotegida, llora desconsoladamente y pregunta qué hizo, mientras el cuidador mantiene una conducta intimidatoria.

A a la par que avanza la investigación para determinar si existieron actos similares realizados por el mismo hombre, al día siguiente fue denunciado y expulsado del geriátrico ubicado en Rivadavia y Funes.