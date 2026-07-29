Robaron un auto a operarios de EDEA y lo abandonaron minutos después
Todo sucedió el miércoles a la mañana en el barrio Nuevo Golf. El vehículo fue abandonado en inmediaciones de Gianelli y calle 91.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un auto de la empresa EDEA que fue sustraído a mano armada por delincuentes el miércoles a la mañana en el barrio Nuevo Golf fue recuperado minutos después por personal policial a unas quince cuadras del lugar.
Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el hecho se registró cerca de las ocho y media de la mañana en inmediaciones de José Hernández y Mario Bravo donde los delincuentes le sustrajeron los celulares y el auto a dos operarios de la empresa.
Tras el aviso al 911, fue personal del Comando de Patrullas el que ubicó al auto en inmediaciones de Gianelli y calle 911. “El auto estaba estacionado sobre sus cuatro ruedas, en buen estado y con la escalera en el techo”, informaron.
El rodado fue entregado a los trabajadores y las actuaciones quedaron a cargo de personal de la comisaría quinta.
Leé también
Temas