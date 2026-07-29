Robaron un auto a operarios de EDEA y lo abandonaron minutos después

Un auto de la empresa EDEA que fue sustraído a mano armada por delincuentes el miércoles a la mañana en el barrio Nuevo Golf fue recuperado minutos después por personal policial a unas quince cuadras del lugar.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el hecho se registró cerca de las ocho y media de la mañana en inmediaciones de José Hernández y Mario Bravo donde los delincuentes le sustrajeron los celulares y el auto a dos operarios de la empresa.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría quinta.

Tras el aviso al 911, fue personal del Comando de Patrullas el que ubicó al auto en inmediaciones de Gianelli y calle 911. “El auto estaba estacionado sobre sus cuatro ruedas, en buen estado y con la escalera en el techo”, informaron.

El rodado fue entregado a los trabajadores y las actuaciones quedaron a cargo de personal de la comisaría quinta.