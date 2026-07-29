Los hermanos detenidos por matar al primo a puñaladas se negaron a declarar

Todos regresaron a la Unidad Penal N°44 de Batán donde seguirán detenidos.

Los tres hermanos de 39, 28 y 24 años acusados de matar a puñaladas a su primo Raúl Diego Coliguante tras una discusión en el barrio Fray Luis Beltrán se negaron a declarar hace instantes en Tribunales y fueron trasladados al complejo penitenciario de Batán donde seguirán alojados mientras avanza la investigación.

La medida -postergada veinticuatro horas luego de que la defensa oficial señalara la existencia de intereses encontrados entre ellos- se pudo realizar tras la decisión de la Defensoría Oficial de asignar un defensor diferente a uno de ellos.

Jonatan David Coliguante y Elio Maximiliano Coliguante fueron asesorados por miembros de la Defensoría N°11 y Rodrigo Alejandro Illanes Atampi estuvo con integrantes de la Defensoría N°12. “Al menos los dos primeros adelantaron que nombrarán a un abogado particular durante los próximos días”, dijo una fuente consultada por este medio.

Los dos mayores fueron aprehendidos en la vivienda ubicada en Felipe de Arana al 5200.

Tras la decisión de no responder las preguntas del fiscal Carlos Russo, todos regresaron a la Unidad Penal N°44 de Batán donde seguirán detenidos.

Tal como se adelantó, los dos mayores fueron aprehendidos en la vivienda ubicada en Felipe de Arana al 5200 mientras que el menor fue interceptado por personal de la DDI y de la comisaría séptima en Inmediaciones del lugar.

Se trasladaron este miércoles al Palacio de Tribunales. Foto de archivo 0223.

Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde cuando la víctima -que registraba varios procesos penales previos- realizaba ruidos con una moto de su propiedad y se originó una discusión con una familiar. Poco después los tres hermanos salieron en su defensa y -con roles a definir- atacaron a Raúl Coliguante que falleció en el lugar.