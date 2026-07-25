Dolor por la muerte de una figura histórica del básquet argentino

El legado de Horacio Muratore en el básquet nacional e internacional se refleja en los éxitos deportivos y la proyección institucional.

Este sábado, el básquet argentino lamentó la pérdida de Horacio Muratore, una figura emblemática en la dirigencia deportiva nacional e internacional, quien falleció a los 74 años. Las causas de su deceso no fueron informadas oficialmente.

Nacido en noviembre de 1951, Muratore inició su vínculo con el básquet como jugador en Tucumán BB, club donde también ejerció la presidencia y cimentó una trayectoria como dirigente que se extendió por más de cuatro décadas.

Murió Horacio Muratore, expresidente de la Confederación Argentina de Básquet

Graduado en contador público por la Universidad Nacional de Tucumán, institución en la que también cumplió diversas funciones, Muratore presidió la Federación Tucumana de Básquetbol desde 1983 hasta 1992.

En 1992 asumió la presidencia de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), cargo que ocupó hasta 2008. Durante ese período se consolidó la llamada Generación Dorada, que alcanzó el subcampeonato mundial en Indianápolis 2002 y consiguió la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Simultáneamente, lideró la Confederación Sudamericana de Básquet entre 1993 y 2006 y desempeñó distintos roles en FIBA Américas, incluyendo vicepresidente segundo, vicepresidente primero y presidente entre 2009 y 2014.

Su carrera alcanzó un hito histórico en 2014 al convertirse en el primer argentino en presidir la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA), cargo que ocupó hasta 2019. Posteriormente, continuó vinculado a la entidad como presidente de la Fundación FIBA y presidente honorario.

El legado de Horacio Muratore en el básquet nacional e internacional se refleja en los éxitos deportivos y la proyección institucional logrados durante su gestión, especialmente en la consolidación de una generación de jugadores que marcaron una época dorada para el deporte argentino.