"Estamos al horno": motochorros e incendios de autos mantienen en vilo a uno de los barrios más grandes de Mar del Plata

Advierten que incendian vehículos del playón municipal y que se registran cada vez más robos de motochorros armados.

Vecinos del barrio Libertad denunciaron la crítica situación en materia de seguridad que atraviesan a diario, entre la creciente ola de asaltos de motochorros e incendios de autos. "Estamos al horno", resumió el presidente de la sociedad de fomento, Gustavo Arcurio.

En principio, le advirtió a 0223 que los incendios en el playón municipal se registran "casi todos los años" y que "iniciaron una investigación porque no puede ser que siempre pase lo mismo ahí", a la vez que aseguró que situaciones similares ocurren en otros sectores del barrio.

Sin embargo, también explicó que los autos quemados en el corralón no son la única preocupación y relató que "algunos días atrás, un vecino compró un auto, se lo robaron en la puerta de la casa y apareció, también incinerado, en el barrio San Jorge".

Los motochorros se adueñaron de la ciudad y constantemente se registran hechos bajo la misma modalidad.

En esa línea, el fomentista remarcó que "es terrible la inseguridad que hay" y alertó por "motochorros armados robando bicicletas" en la zona. Uno de los hechos que recordó sucedió hace pocos días en la Calle 214 y Beruti, y también precisó que este martes realizaron un allanamiento en Maipú entre 206 y 204 por una moto robada y otro en Balcarce al 8300.

"La inseguridad está a pleno en el barrio", lamentó el frentista del extenso barrio marplatense, que está conformado por 288 manzanas en las que habitan alrededor de 50 mil personas.

Esa zona se ubica en jurisdicción de la Comisaría Sexta, que "no llega ni loco a cubrir la totalidad", según el referente barrial, que a su vez precisó que "la crisis está bastante dura y lamentablemente cada vez está empeorando más".

El presidente de la sociedad de fomento, Gustavo Arcurio, comentó la triste realidad del barrio Libertad.

Bajo ese delicado panorama, adelantó que citarán a las autoridades para exigirles mayor seguridad y notificarlas de cuál es la situación que viven: "Una chica me decía que no usa la bicicleta por miedo y cuando la gente baja del colectivo tiene que venir una persona a la parada", comentó.

"Estamos en el horno", sentenció Arcurio, preocupado por los reiterados hechos delictivos que se incrementan a diario en el barrio Libertad.