Tensión en la avenida Colón: se incendió un auto y los vecinos evitaron la tragedia

El hecho ocurrió este viernes por la mañana en Colón y Francia.

Momentos de tensión se vivieron este viernes por la mañana en la esquina de avenida Colón y Francia, en Mar del Plata, luego de que un automóvil comenzara a incendiarse mientras circulaba hacia el centro de la ciudad.

Según pudo saber 0223, trabajadores de una empresa de servicios se trasladaban a bordo de un Renault Logan cuando el vehículo sufrió un desperfecto mecánico y quedó detenido sobre la avenida.

Minutos después, comenzó a salir humo desde la parte delantera del auto y las llamas se propagaron rápidamente en la zona del motor.

Lectores contaron a 0223 que varias personas que estaban en el lugar comenzaron a colaborar para intentar controlar el incendio antes de la llegada de los bomberos. Incluso, comerciantes salieron de los locales para asistir.

De acuerdo al relato de testigos, primero empujaron el vehículo hacia el cordón y luego utilizaron matafuegos para intentar extinguir las llamas.

Rápidamente, una dotación de bomberos llegó para los trabajos de enfriamiento; los dos ocupantes del vehículo lograron salir a tiempo y no sufrieron heridas, aunque el auto registró importantes daños en la parte delantera producto del incendio.