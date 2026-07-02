"No es un adiós, sino un hasta luego": un emblemático local de ropa cerró sus puertas y hay conmoción

Un reconocido local de ropa de Palermo anunció el cierre de sus puertas después de 15 años de actividad y sorprendió a clientes y seguidores con un emotivo mensaje en redes sociales. La marca Unitivo confirmó que, por lo pronto, tomó la determinación de hacer una pausa por la difícil situación económica y el impacto de la caída del consumo, aunque aseguró que espera volver en el futuro.

Los diseños de sus prendas estaban destinados a un público particular.

La firma nació allá por 2011 con una propuesta de moda unisex que buscó romper con los estereotipos de género y rápidamente se convirtió en una referencia dentro del circuito de diseño independiente del barrio porteño. A lo largo de los años logró consolidar una comunidad de clientes fieles y atravesó desafíos como la pandemia, la inflación y los cambios en el esquema económico de la industria.

Qué dijeron los dueños sobre el cierre del local de ropa

"Esto no es un adiós, sino un hasta luego", expresaron sus dueños al comunicar la decisión. En el mensaje explicaron que resolvieron poner en pausa el proyecto para poder adaptarse al contexto actual, marcado por el aumento de los costos y la retracción de las ventas. Antes del cierre definitivo, además, lanzaron una liquidación de todo el stock con descuentos de hasta el 50%.

Los dueños aseguran que la idea es hacer una pausa.

El anuncio generó una fuerte repercusión entre clientes y personalidades que acompañaron a la marca durante su historia. Entre quienes manifestaron su tristeza se encuentran el chef Osvaldo Gross, la cantante Juliana Gattas, el DJ Javier Zuker y la cocinera Ximena Sáenz, quienes despidieron al histórico espacio con mensajes de apoyo y el deseo de que la marca pueda regresar.