Sin remedio: entraron al Centro de Salud de Alto Camet y se robaron todo

La sorpresa de Leandro Macchi, coordinador del Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) de Alto Camet, fue total cuando llegó al establecimiento. Vidrios en el piso, habitaciones revueltas y el descubrimiento de faltantes a cada paso generaron indignación y dolor.

Rompieron un vidrio e ingresaron a robar.

"Ayer, jueves, cuando ingreso al Caps me encuentro con la situación de varios consultorios sin los elementos informáticos. Algunos, pelados: sin computadoras o sin monitor", le dijo al móvil de 0223. Según estimó, ingresaron a última hora del miércoles o en la madrugada. "Cuando seguí revisando vi las ventanas rotas. Hubo unos CPU que no se pudieron llevar y los dejaron todos rotos", lamentó.

A su vez, contó que por el espacio donde entraron era pequeño y, eso, los hizo improvisar el robo: "El lugar por donde se fueron es muy chico, así que agarraron profilácticos, lo que pudieron sacar. Teclados, mouses, celulares, medicación..."

Sorpresa de los trabajadores de la salud al llegar a sus puestos.

Increíble: recuperaron dos monitores los vecinos del barrio

No obstante, la secuencia no terminó con el robo ni con la denuncia a la Comisaría 15, competente en la jurisdicción de Alto Camet. "​Mientras estaba con la policía, un vecino del barrio que vive acá cerca, a dos cuadras, nos dice lo que encontró", expresó Leandro Macchi.

"Como nosotros pusimos en el grupo de WhatsApp que habíamos sufrido un robo, él había encontrado dos monitores en su patio. Se acercó la comisaría, constatamos que eran de acá, y así recuperamos dos de los seis que se llevaron", concluyó.

El coordinador del Caps no ocultó su frustración porque el mes pasado robaron en el Centro de Salud de Félix U. Camet y describió el valor que están cobrando la salud pública y gratuita frente a la crisis económica. "Cada vez hay más personas a las que les cuesta llegar a fin de mes, que viven estresadas, que viven en una situación condicionante. Estos actos vandálicos desaniman un poco, la verdad".