Alerta por motochorros armados en Constitución: robaron un remís y asaltaron a una mujer en menos de dos horas

Uno ocurrió en Daprotis y Roffo y otro en la avenida Tejedor y Lijo López.

Dos motochorros robaron un auto a punta de pistola y asaltaron a una mujer durante la tarde del lunes en el barrio Constitución, y serían los mismos autores de diferentes ilícitos en la zona.

El primer episodio se registró alrededor de las 18:40 en la intersección de Daprotis y Roffo, cuando un conductor de la empresa Remicoop se encontraba estacionado y fue sorprendido por dos delincuentes en una moto.

El Fiat Cronos robado a un remisero de 67 años en Constitución.

Según relató el hijo de la víctima de 67 años a 0223, los ladrones que utilizaban cascos negros "cruzaron el vehículo frente al auto", un Fiat Cronos blanco, uno de ellos se bajó y amenazó con un arma al hombre.

De esa manera, los malvivientes le sustrajeron el coche que utiliza para su trabajo -licencia 426- y se dieron a la fuga.

Ante la desesperante situación, sus familiares solicitaron colaboración para ubicar el Fiat Cronos y brindaron su número de contacto: 2234391039.

Además, conforme al relato de su hijo, cuando se acercaron a radicar la denuncia a la comisaría se encontraron con otra mujer que había sido asaltada por los mismos motochorros, que cerca de dos horas antes le habían arrancado la cartera en la avenida Tejedor y Lijo López.