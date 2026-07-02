Aclaran que las escuelas tienen la competencia para suspender las clases por la ola de frío: "Hacemos responsables a las autoridades"

Mientras la ola polar golpea a gran parte del país, desde la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires emitieron un comunicado en el que recordaron que también en territorio bonaerense son las autoridades de cada establecimiento quienes tienen la competencia para suspender actividades ante el frío extremo.

El gremio se respaldó en los artículos 195 y 196 del Reglamento General de Instituciones Educativas y el Calendario Escolar 2026, anexo 2, inciso 4.5, y puso el foco especialmente en los establecimientos que no cuentan con calefacción o no están en condiciones de recibir alumnos con las temperaturas actuales.

"Hacemos responsables a las autoridades de los mismos y de la DGCyE por los efectos en la salud de la comunidad educativa en medio de un aumento sostenido de circulación de virus respiratorios", advirtieron desde la organización.

Pese a que en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a naranja el alerta por temperaturas extremas y después de la caída de nieve que se registró este jueves, fuentes consultadas por 0223 confirmaron que este viernes se dictarán clases con normalidad.

En Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) ya suspendió las clases presenciales de todos los turnos este jueves. La medida se tomó siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, ante pronósticos de nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las escuelas.