En algunas ayuda y en otras confunde: la polémica del mundial puso en duda la tecnología

En ninguna imagen se ve el contacto de la cabeza con la pelota, pero el chip lo constató y por eso se anuló.

La gran polémica en lo que va del Mundial 2026 llegó en un duelo por los 16avos de final, en el que la selección de Portugal se impuso a Croacia por 2-1, aunque los croatas sufrieron un gol anulado que hubiera cambiado completamente el partido. El tanto de la igualdad final fue convertido por el defensor Josko Gvardiol en el duodécimo minuto de descuento, aunque el mismo fue anulado por un fuera de juego cobrado por el VAR.

Desde el video arbitraje se consideró en posición adelantada al mediocampista Mario Pašalić tras un cabezazo previo del delantero Igor Matanović, aunque no hubo forma de probar que este haya impactado la pelota con la cabeza más allá de un gráfico mostrado para interpretar la información arrojada por el chip interno del balón.

En un tiempo agregado que se extendió algunos minutos más de los 10 sancionados en primera instancia por el árbitro noruego Espen Eskås, un centro llegó al área para que Pašalić lo baje y Gvardiol lo mande contra la red, en un eufórico festejo croata que fue enfriado por una revisión en el VAR.

Desde afuera del campo de juego notificaron que el balón había sido levemente tocado con la cabeza por Matanović antes de que Pašalić entre en contacto con el mismo, con una ligera desviación que ponía en posición adelantada al mediocampista del Atalanta italiano y generó que este sea anulado.

Para torcer la decisión del juez noruego, desde el VAR se mostró la información entregada por el chip interno que posee el balón, por lo que el juez noruego terminó invalidando el gol, aunque la polémica se instaló ya que no hay forma de percibir que el toque haya sucedido.

Como no se puede observar a la pelota desviarse ni cambiar el efecto que traía al entrar en contacto con la cabeza de Matanović, el representativo de Croacia protestó pero no tuvo más que aceptar la intervención de las nuevas tecnologías implementadas por la FIFA para este Mundial y retirarse vencido.



