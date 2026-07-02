España batió la mayor racha de imbatilidad en la historia de los mundiales

Unai Simón terminó con un récord que tenía 36 años y va por más.

El español Unai Simón se convirtió en el arquero con la mayor racha de imbatibilidad en la historia de los Mundiales al superar los 518 minutos sin recibir goles y dejó atrás el récord que ostentaba el italiano Walter Zenga desde Italia 1990.

El histórico registro se concretó durante la victoria de España por 3-0 sobre Austria, resultado que además clasificó a la "Roja" a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Además de su contundencia ofensiva, el conjunto español volvió a exhibir una gran solidez defensiva y sumó su cuarta valla invicta consecutiva en el torneo. La marca también se extiende al último encuentro de España en Qatar 2022, cuando igualó 0-0 frente a Marruecos.

Con el arco nuevamente en cero, Simón primero dejó atrás los 476 minutos de Iker Casillas y luego superó los 517 de Walter Zenga para establecer un nuevo récord absoluto de imbatibilidad en la historia de la Copa del Mundo. El guardameta de 29 años no recibe goles desde el tanto convertido por el japonés Ao Tanaka a los 51 minutos del segundo tiempo del tercer partido de España en Qatar 2022.

Desde entonces mantuvo su arco invicto frente a Marruecos, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay y Austria.



