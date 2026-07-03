Tristeza total: cerró una histórica fábrica argentina tras 50 años y despidieron a más de 75 trabajadores

Las dificultades aparecieron a partir de la fuerte caída de la rentabilidad.

Después de 50 años de historia, cerró una histórica fábrica argentina de bolsas industriales y más de 75 trabajadores quedaron sin empleo. La empresa Panpack, ubicada en Tucumán, bajó definitivamente sus persianas tras una prolongada crisis económica. El cierre generó preocupación tanto entre los empleados como en distintos sectores productivos vinculados a su actividad.

La situación quedó al descubierto cuando varios operarios llegaron a cumplir su turno habitual y encontraron los portones cerrados, sin suministro eléctrico y con personal de seguridad que les impidió ingresar. Según relataron, durante el fin de semana habían recibido avisos informales para no presentarse a trabajar, aunque todavía no contaban con telegramas de despido ni una comunicación oficial de la empresa.

La empresa ya había advertido que no podía garantizar el abastecimiento.

Cuándo comenzó la crisis en la empresa Panpack

La firma tenía una trayectoria de más de medio siglo y llegó a convertirse en una de las principales fabricantes de bolsas de lona y rafia del país. En sus mejores años empleó a unas 300 personas, pero durante 2025 comenzó un fuerte proceso de ajuste con despidos, mientras atribuía sus dificultades a la caída de la rentabilidad y al aumento de la competencia de productos importados. La firma incluso había ingresado en concurso preventivo para intentar evitar el cierre.

Además del impacto sobre las más de 75 familias afectadas, el cierre también genera inquietud en la industria azucarera tucumana. La empresa era una de las principales proveedoras de bolsas de 50 kilos utilizadas durante la zafra y ya había advertido que no podría garantizar el abastecimiento para la campaña 2026. Como consecuencia, varios ingenios debieron comenzar a buscar nuevos proveedores.

La planta estaba ubicada en la provincia de Tucumán.

El caso se suma a otros cierres de fábricas registrados en los últimos meses en distintos puntos del país, en medio de un escenario complejo para el sector industrial. La pérdida de puestos de trabajo y la paralización de plantas históricas mantienen en alerta a trabajadores, gremios y economías regionales, que siguen de cerca la evolución de la actividad manufacturera.