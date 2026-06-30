Murió Daniel Melingo, ex integrante de Los Abuelos de la Nada y cofundador de Los Twist

A los 68 años, murió Daniel Melingo. El músico clave del rock nacional que, desde hace algunos años se volcó al mundo del tango, se encontraba en plena actividad musical y pronto a lanzar un nuevo disco.

Por el momento, aunque se desconocen las causas de su muerte, se informó que fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda por uno de sus hijos.

El multiinstrumentista es reconocido por haber sido uno de los fundadores de Los Twist, banda que formó junto a Pipo Cipolatti a principios de los ‘80 y participó de los primeros tres discos.

Daniel Melingo fue un pilar fundamental en la época dorada de Los Abuelos de la Nada.

Previamente, también había sido músico sesionista de Milton Nascimento e integró Los Abuelos de la Nada, con quienes también grabó tres álbumes.

Uno de los puntos más consagratorios de su carrera llegó al ser parte de la banda de Charly García y participar en la grabación del emblemático disco Piano Bar (1984).

Melingo estaba listo para lanzar el disco Tangos bajos (Rework), el cual iba a presentar el próximo 21 de septiembre en el Teatro Coliseo acompañado por una orquesta, por lo cual se encontraba ofreciendo entrevistas y en plena preparación del concierto.

Daniel Melingo falleció este martes a los 68 años.

Tangos bajos (Rework) cuenta con la participación de grandes artistas invitados: Pity Álvarez, Fito Páez, Andrés Calamaro, Malandro, Juli Laso, Maxi Prietto, entre otros. “Desde 2019 vengo desarrollando una idea. La fui compilando en un álbum que va a salir en septiembre, justo antes del concierto. Y también, desde lo técnico y lo musical, vengo desarrollando la idea de una orquesta típica”, le había contado Melingo días atrás a Indie Hoy.