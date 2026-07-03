Shockeante: bebé de un año salió despedida del auto tras un choque

El camión impactó contra el vehículo donde se trasladaban un joven de 27 años, una mujer de 53 y la niña.

Un grave accidente de tránsito se produjo el jueves por la tarde en Reconquista, en la esquina de calle 47 y Lucas Funes, cuando un camión municipal colisionó con un automóvil Fiat Siena en el que viajaban tres personas, entre ellas una bebé de un año.

Por causas que todavía se investigan, el camión Iveco, conducido por un hombre de 49 años, impactó contra el vehículo donde se trasladaban un joven de 27 años, una mujer de 53 y la niña. Según las primeras pericias, el portón trasero del camión habría enganchado al auto, lo que provocó un fuerte choque.

La violencia del impacto fue tal que la bebé salió despedida del automóvil y cayó sobre el asfalto. Inmediatamente, el hombre que viajaba con ella la asistió y la trasladó en un vehículo particular hasta el Hospital Central de Reconquista.

Desde el centro médico informaron que la niña presenta un traumatismo de cráneo leve y permanece internada en observación. Su evolución es favorable y no corre peligro.

Por su parte, la mujer de 53 años fue atendida en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, ya que se encontraba en estado de shock tras el accidente.

Las autoridades realizaron los controles de alcoholemia a ambos conductores, cuyos resultados dieron negativos. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro y determinar responsabilidades.