Brutal triple choque: murió en el acto tras un violento accidente en plena ruta

Un grave accidente en una ruta de Córdoba terminó con la muerte de un motociclista de 32 años tras un triple choque ocurrido bajo una llovizna. El siniestro se produjo sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad de Casa Grande, en el Valle de Punilla. Las autoridades trabajan para determinar cómo se desencadenó el impacto que involucró a tres vehículos.

El siniestro ocurrió durante la tarde del miércoles, a la altura del kilómetro 44, y tuvo como protagonistas una motocicleta, un automóvil Toyota Corolla y una camioneta Volkswagen Amarok. Por la violencia de la colisión, el conductor de la moto falleció en el lugar, mientras que los ocupantes de los otros vehículos resultaron ilesos.

Los equipos trabajaron en la zona para realizar tareas de asistencia.

Tras el siniestro se desplegó un importante operativo de emergencia con la participación de Bomberos de Valle Hermoso, personal comunal de Tránsito y Seguridad Ciudadana y efectivos de la Policía de Córdoba. Los equipos trabajaron para asistir en la zona, ordenar la circulación y realizar las primeras pericias sobre la mecánica del hecho.

Cuál es la principal hipótesis de los investigadores sobre el triple choque

Los investigadores intentan establecer las circunstancias en las que se produjo el triple choque y si las condiciones climáticas pudieron haber influido en el accidente. La llovizna registrada al momento del impacto es uno de los factores que será analizado durante la investigación, junto con los testimonios y las pruebas recolectadas en el lugar.

La llovizna será uno de los factores a analizar.

El caso volvió a poner el foco en la seguridad vial sobre una de las rutas más transitadas del Valle de Punilla, especialmente durante jornadas con baja visibilidad o calzada resbaladiza. La causa quedó en manos de la Justicia, que continuará reuniendo evidencia para determinar las responsabilidades del hecho.