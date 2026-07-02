Nevada: el asfalto resbaladizo provocó un grave accidente en la Ruta 88

La breve nevada que cayó sobre Mar del Plata y la zona causó un grave siniestro vial en un tramo de la Ruta 88 y generó un importante despliegue para rescatar a un automovilista que quedó atrapado en el vehículo y que tuvo que ser derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) por algunas lesiones.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que el accidente ocurrió este jueves alrededor de las 10.30, cuando por motivos que tratan de esclarecerse, un hombre que manejaba una camioneta Toyota doble cabina, se despistó sobre el kilómetro 17,5 de la ruta provincial, en los alrededores de la Loma de Batán y el vehículo sufrió severos daños en el sector frontal al chocar contra un árbol.

Debido a la violencia del siniestro, el automovilista quedó atrapado y sus piernas quedaron trabadas en el habitáculo. Personal médico del Same fue el primero en llegar al lugar y pudo ayudar a extraer al hombre, que había sufrido un fuerte golpe y se estaba descompensando. En tanto que bomberos de Batán procedió al corte del suministro de energía, para evitar daños mayores.

Debido al intenso frío y a los restos de la nevada, el asfalto está algo resbaladizo por lo que se recomienda a los automovilistas extremar la precaución al manejar en estas atípicas condiciones.