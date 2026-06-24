Solidaridad: hacen una colecta para poder despedir a Yonatan, el hombre que murió en un trágico accidente

Familiares de Yonatan Emanuel Bouzada, el motociclista de 34 años que fue atropellado por una camioneta que giró en “U” en una avenida, comenzaron una campaña en las redes sociales, en busca de juntar una suma de dinero para el funeral.

La tragedia ocurrió este martes alrededor de las 18.50 en Fortunato de la Plaza y Heguilor, cuando el conductor de una camioneta Ford Ranger dobló en una avenida y provocó el choque fatal en la intersección de la avenida.

Nadia, la pareja de Yonatan, habló con 0223 y pidió la colaboración de los marplatenses. “Si podés colaborar con lo mínimo, será de mucha ayuda para nosotros”, reza un cartel que fue compartido esta mañana a través de Whatsapp, Instagram y Facebook.

En las últimas horas, sus amigos y seres queridos lo recordaron con mucho amor.

Yonatan colaboraba y gestionaba actividades en el merendero y comedor Los Pika Junior, el proyecto para las infancias del club de barrio Los Pi-K Piedras. Fanático de Boca, mostraba como foto de perfil su imagen en las tribunas de La Bombonera. Le apasionaba el fútbol y usaba la pelota como medio para darle alegría a los pequeños de su barriada.

Su pareja, Nadia, juega en el equipo femenino y colabora con el club de barrio. "Trabajamos a pulmón y damos todo para sacar a los chicos de la calle. Yonatan les hablaba de los valores. Fue un gran padre y compañero", le dijo a este medio. Llevaban 16 años en pareja y tienen una hija de 14.

"Es un dolor tremendo pero, lo que hicimos juntos, lo voy a seguir haciendo por los chicos. Es una pérdida tremenda", lamentó Nadia. Luego de las mañanas trabajando en la construcción, ambos se enfocaban en conseguir recursos para darles de comer y entrenar a los niños del Autódromo, quienes también participan de las ligas barriales de Mar del Plata.

Si querés ayudar, podés transferir al siguiente alias:

LUNAYMIA32

A nombre de Nadia Roldán.