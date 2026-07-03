Egipto festejó en los penales y espera por Argentina o Cabo Verde
El conjunto africano iba ganando pero los "canguros" se lo igualaron. No se pudieron sacar diferencia, los de Oceanía quisieron sorprender con cambio de arquero pero Egipto no falló y consiguió un resultado histórico.
3 de Julio de 2026 18:18
Por Redacción 0223
PARA 0223
Egipto le ganó en la tanda de penales por 4 a 2 a Australia, tras igualar 1 a 1 en el partido, y se metió por primera vez en su historia en los octavos de final del Mundial 2026.
Los penales de Egipto los convirtieron Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid para darle el histórico pase a octavos de final.
En los 120 minutos reglamentarios, Emam Ashour a los 13 minutos del primer tiempo había puesto en ventaja a Egipto pero Mohamed Hany en contra a los 10 del complemento le dio el empate definitivo a Australia.
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