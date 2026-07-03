VIDEO: El golazo de Leo Messi para que Argentina sueñe con los octavos

Los partidos eliminatorios se ganan con detalles. Y en eso, Argentina saca una ventaja enorme. Porque tiene jugadores de otro nivel, de primera categoría y tiene al mejor de todos. Entonces, cuando parece apagado, con poca participación, es cuestión que se active en una jugada y le alcanza y sobra para romper el partido.

Lionel Messi no había pesado en el partido, pero estaba esperando su momento. Y ese momento llegó a los 28', cuando un central se vistió de enganche para poner un pase largo y milimétrico y el Messi se vistió de Messi para controlar como los que saben, o sea él, y definió arriba, lejos del alcance de Vozinha.