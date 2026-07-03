VIDEO: El golazo de Leo Messi para que Argentina sueñe con los octavos
En un partido que no podía destrabar ante la férrea defensa africana, un pase bárbaro de Lisandro Martínez rompió todo y Messi hizo de las suyas: control perfecto y mejor definición para el 1 a 0.
3 de Julio de 2026 19:56
Por Redacción 0223
PARA 0223
Los partidos eliminatorios se ganan con detalles. Y en eso, Argentina saca una ventaja enorme. Porque tiene jugadores de otro nivel, de primera categoría y tiene al mejor de todos. Entonces, cuando parece apagado, con poca participación, es cuestión que se active en una jugada y le alcanza y sobra para romper el partido.
Lionel Messi no había pesado en el partido, pero estaba esperando su momento. Y ese momento llegó a los 28', cuando un central se vistió de enganche para poner un pase largo y milimétrico y el Messi se vistió de Messi para controlar como los que saben, o sea él, y definió arriba, lejos del alcance de Vozinha.
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