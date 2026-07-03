Arresto domiciliario al ciudadano francés que asaltó a una mujer en Gloria de la Peregrina

Luego de rechazar la excarcelación del ciudadano francés detenido por un robo cometido en Gloria de la Peregrina, este jueves la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías hizo lugar a la morigeración de la medida de coerción bajo la modalidad de arresto domiciliario monitoreado electrónicamente, con la obligación de acreditar inicio y continuidad de abordaje psicológico que el imputado requiere respecto de la problemática de consumo.

Los Jueces Leandro Favaro y Gastón de Marco le dieron la razón a la defensa de G.S.A. –a cargo del abogado penalista Gonzalo Lamenza- para quien, a pesar de la gravedad de la pena en expectativa y su correlación con la ejecutoriedad efectiva en caso de condena, los riesgos procesales pueden ser neutralizados con una medida menos gravosa.

Tiene 31 años.

Los magistrados también tuvieron en cuenta las denuncias de la defensa con relación a la integridad física en el establecimiento penitenciario en razón de la nacionalidad de origen del imputado.

“Observamos que las posibilidades de entorpecimiento probatorio se han disipado en atención a que aquellas diligencias en las que el imputado podría incidir ya se encuentran realizadas. Y si bien el caso fue excluido del trámite procesal de flagrancia, lo cierto es que el Ministerio Público Fiscal no ha avanzado en medidas pasibles de ser obstaculizadas por G., con lo cual las preocupaciones en torno a este indicador de riesgo se encuentran bastante relativizadas”, agregaron.

En su resolución también indicaron que “el seguimiento demostrado por los progenitores del encartado respecto de la situación ambulatoria de su hijo ha sido constante, lo que permite concluir que hay un entorno familiar que brinda contención, y los mismos han asumido de antemano la obligación de velar por el cumplimiento de la cautelar atemperada requerida”.

La moto fue secuestrada.

El hecho por el que detuvieron a un hombre de 31 años ocurrió en inmediaciones de Ciudad de Roma y Río Suquía donde una mujer de 42 años fue abordada por dos sujetos que, mediante intimidación con un arma de fuego, le sustrajeron una motocicleta Keller negra y una mochila con pertenencias personales.

Tras un rápido despliegue policial, efectivos lograron interceptar y aprehenderlo en cercanías de Ciudad de Roma entre Villa Verde y Río Jáchal, mientras que el cómplice logró darse a la fuga a bordo del motovehículo sustraído.

Posteriormente, durante un rastrillaje en la zona de Río Pilcomayo entre Río Dulce y Río Tupungato, el personal policial logró recuperar la motocicleta robada. Además, se secuestró un arma de fuego tipo pistolón doble caño calibre .14 marca Rexio Super, utilizada durante el ilícito.