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Investigaron un mes y allanaron "point" en el barrio Peralta Ramos Oeste

Su ocupante fue aprehendido. Secuestraron cocaína, dinero, balanzas y celulares. 

Investigaron un mes y allanaron "point" en el barrio Peralta Ramos Oeste

30 de Julio de 2026 13:57

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 53 años acusado de comercializar cocaína al menudeo en el barrio Peralta Ramos Oeste fue aprehendido en las últimas horas tras un allanamiento avalado por la Justicia de Garantías.

Fue personal de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas el que ingresó a la vivienda ubicada en Inmediaciones de las calles San Salvador y Talcahuano tras una investigación que se tramitó durante un mes en la fiscalía de Estupefacientes.

En el lugar secuestraron una piedra de clorhidrato de cocaína, la misma droga fraccionada, celulares, dinero y una balanza de precisión.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.

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