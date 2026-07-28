Encapuchados y armados le robaron 700 mil pesos y flores de marihuana al hermano de un amigo

El avance de una causa a cargo del fiscal Rodolfo Moure y de la Sub DDI de Balcarce permitió a detener a dos sujetos acusados de ingresar armados a una vivienda donde se realizaba un asado y robar 700 mil pesos, dos celulares y un frasco con flores de marihuana: ambos quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Todo comenzó el viernes pasado cuando un grupo de personas que iba a cenar en una vivienda en inmediaciones de las calles 30 y 103 de Balcarce fue sorprendido en el interior por dos sujetos encapuchados que portaban una escopeta recortada y una carabina. Tras amenazar a los presentes y sustraer esas pertenencias, escaparon a pie del lugar.

Tras hallar uno de los celulares abandonado en un pastizal en la zona de calles 35 y 20 de esa localidad, el dueño de casa reconoció a los autores del hecho como amigos de su hermano y señaló que habían estado tomando mate en el lugar.

A partir de esos datos y como resultado de diversas tareas investigativas, análisis de registros fílmicos del COM local y declaraciones testimoniales, se identificó a ambos sujetos y la Justicia de Garantías avaló la realización de tres allanamientos y ambas detenciones.

El personal de la Sub DDI llevó adelante las medidas en los inmuebles ubicados en calle 41 al 700, calle 5 entre 14 y 16, y en calle 22 al 100 de Balcarce donde aprehendieron a ambos sujetos y secuestraron un par de celulares, una pequeña cantidad de marihuana, una moto Motomel que emplearon en el hecho y un billete de diez dólares.

En el marco de la investigación original por el delito de robo agravado y la nueva por tenencia de estupefacientes simple para el consumo ambos fueron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.