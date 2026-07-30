La Universidad va al paro: convocan a una huelga nacional para el inicio del segundo cuatrimestre

Los docentes universitarios de Mar del Plata iniciarán el segundo cuatrimestre con una serie de medidas de fuerza en el marco del plan de lucha nacional impulsado por CONADU, junto a centrales sindicales y gremios de la educación.

La primera acción será el lunes 3 de agosto, cuando adhieran al Paro Nacional Educativo, una convocatoria que no solo involucra a las universidades, sino también a gremios docentes y estatales de la educación de todo el país. La medida reclama la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y a la Paritaria Universitaria, además del rechazo al proyecto de ley denominado "Libertad Educativa".

El plan de lucha continuará durante la semana con movilizaciones en la ciudad.

Desde la organización local señalaron que la huelga forma parte de una jornada nacional y remarcaron que el reclamo trasciende el ámbito universitario, ya que reúne a distintos sectores del sistema educativo.

Las actividades continuarán el jueves 6 de agosto con una movilización en las calles de Mar del Plata contra el proyecto de ley denominado por el Gobierno nacional como "inviolabilidad de la propiedad privada", al que las organizaciones convocantes califican como una ley de extranjerización de la tierra. La convocatoria local y el horario de la manifestación serán informados por correo electrónico.

La medida de fuerza será el lunes 3 de agosto y contará con la adhesión de docentes universitarios marplatenses

En tanto, el viernes 7 de agosto, los docentes acompañarán la movilización de San Cayetano convocada por la UTEP, en el marco del plan de lucha conjunto de las dos CTA y la CGT.

Además, CONADU convocó para el 10 de agosto a un Plenario de Secretarios y Secretarias Generales, donde se definirá la continuidad de las medidas de fuerza ante la falta de respuestas del Gobierno nacional al pedido de adelantamiento de la paritaria y, según denunciaron, el incumplimiento de la cautelar que ordena la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.