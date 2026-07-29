Paro docente en Mar del Plata: confirman la medida de fuerza para el primer día después de las vacaciones

El paro tiene como principal reclamo la inmediata convocatoria a la paritaria nacional docente.

El regreso a las aulas después de las vacaciones de invierno se demorará un día más, tras confirmarse el paro docente del próximo lunes 3 de agosto. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) informó la medida de fuerza, resuelta en el marco del plan de lucha del gremio.

Este paro, al que adhirió Suteba General Pueyrredon, tiene como principal reclamo la inmediata convocatoria a la paritaria nacional docente, que el gobierno mantiene paralizada aunque se trate de una instancia prevista por la legislación vigente.





La imposibilidad de participar en la negociación salarial se da en un contexto de deterioro del poder adquisitivo de los docentes, aseguran desde Ctera, y de un creciente desfinanciamiento del sistema educativo. Dentro del reclamo también se menciona la falta de restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de otros recursos nacionales destinados a las provincias.

"La educación pública no se vende. La Paritaria Nacional Docente no se elimina. Los derechos de las y los docentes se defienden", expresaron desde la conducción nacional del gremio.

Además de exigir un aumento salarial, plantea la necesidad de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y una mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos. El sindicato manifestó su rechazo a cualquier reforma previsional que afecte las jubilaciones docentes y defendió las cajas previsionales provinciales.

En el marco del paro también se cuestionó el proyecto de Ley de Libertad Educativa, al considerar que representa un avance sobre el derecho social a la educación y las responsabilidades del Estado.

La convocatoria también busca reunir a organizaciones sindicales, estudiantes y a la comunidad educativa para visibilizar la situación del sector.