Golpe a la gastronomía: cierra sus puertas una emblemática rotisería y hay tristeza

Un duro golpe a la gastronomía se confirmó en Comodoro Rivadavia tras conocerse que cierra sus puertas la emblemática rotisería Mi Marca. La decisión de bajar la persiana metálica de forma definitiva generó una profunda tristeza entre los clientes de la zona. El cese de actividades del negocio ubicado sobre la avenida Portugal se desencadenó a raíz de la coyuntura económica adversa: la despedida de la firma representa una pérdida para el comercio de la ciudad.

Por qué se produjo el cierre de la rotisería Mi Marca

El tradicional establecimiento gastronómico operaba en la finca como un punto de encuentro clásico para la población de la localidad chubutense. La confirmación del cierre causó sorpresa y una fuerte sensación de nostalgia entre los vecinos que concurrieron durante años al lugar. El público valoraba la calidad de las preparaciones caseras junto con la calidez recibida en la atención diaria. El final del negocio deja un vacío en el barrio.

Los dueños se despidieron de sus habituales comensales con un mensaje.

El cese operativo del local gastronómico se inscribe dentro de un panorama complejo para el sector PyME de la ciudad. En los últimos meses se volvió recurrente la imagen de comercios históricos con persianas bajas debido a la crisis general. Dicha situación refleja la realidad que atraviesan los pequeños emprendimientos familiares para sostener sus estructuras de trabajo. Las complicaciones financieras afectaron de lleno el normal funcionamiento de la firma.

La retracción del consumo masivo y el aumento constante en los costos operativos terminaron por hacer insostenible la permanencia del comercio. Los comerciantes de la zona enfrentan serias dificultades para cubrir los gastos fijos mensuales en un contexto de menores ventas. A raíz de esa combinación de factores negativos los propietarios tomaron la determinación de culminar las actividades. La decisión fue comunicada a la comunidad durante la jornada del lunes.

Mi Marca tenía varias décadas de vigencia.

El cierre de la casa de comidas finaliza una larga trayectoria al servicio de los habitantes de la zona sur patagónica. La salida del circuito comercial representa la pérdida de un espacio representativo para la identidad del barrio comodorense. Diversos clientes manifestaron su apoyo a los dueños ante el difícil momento que atraviesa el sector pyme, mientras que la situación comercial de la ciudad continúa bajo la atenta mirada de las Cámaras del rubro.