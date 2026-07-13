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Crisis y desesperación: una empresa cerró de un día para otro y soldó los portones para que los empleados no pasen

Los trabajadores continúan reclamando el pago de las obligaciones laborales.

El viernes pasado los obreros habían cumplido sus tareas con total normalidad.

13 de Julio de 2026 10:22

Por Redacción 0223

PARA 0223

La empresa autopartista Crucianelli, ubicada en la ciudad de Córdoba, cerró de manera sorpresiva sus puertas y dejó sin trabajo a una veintena de empleados. Los operarios llegaron a cumplir con su jornada y encontraron los portones soldados, sin haber recibido ninguna notificación previa sobre el cese de actividades.

Según relataron los trabajadores, el viernes anterior habían desarrollado sus tareas con total normalidad y nada hacía prever el cierre de la planta. Al regresar el lunes, descubrieron que no podían ingresar y decidieron permanecer frente a la fábrica a la espera de una explicación por parte de los dueños.

Los trabajadores no pueden ingresar a las instalaciones.

Cuál era la situación económica de la empresa Crucianelli

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunciaron que la firma ya atravesaba una delicada situación económica y mantenía deudas por salarios, aguinaldos y otros conceptos laborales. También aseguraron que algunos empleados habían sido enviados de vacaciones sin percibir los pagos correspondientes.

Crucianelli se dedicaba a la fabricación de piezas para la industria automotriz y durante años trabajó para compañías como Renault, Iveco y Faurecia. Sin embargo, la pérdida de contratos, la baja producción y la falta de inversiones para modernizar sus procesos fueron deteriorando su actividad hasta volver inviable la continuidad.

Hubo reclamos en las inmediaciones de la fábrica.

El caso volvió a poner el foco sobre la crisis que enfrentan numerosas pymes autopartistas en Argentina, afectadas por el aumento de los costos y los cambios tecnológicos que exige el sector. Mientras tanto, los trabajadores continúan reclamando respuestas y el pago de las obligaciones laborales que, según denuncian, la empresa aún mantiene pendientes.

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