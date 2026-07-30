Orgullo marplatense: Lucas Conde fue confirmado y buscará brillar con la Selección Argentina

El punta marplatense de 21 años integrará el plantel nacional que disputará la Copa Sudamericana en Bolivia y sigue consolidándose como una de las grandes promesas del vóley argentino.

Lucas Conde continúa dando pasos firmes en su crecimiento deportivo y recibió una de las noticias más importantes de su carrera. El marplatense fue confirmado entre los 14 jugadores que representarán a la Selección Argentina en la Copa Sudamericana de vóley, certamen que se disputará del 5 al 9 de agosto en Cochabamba, Bolivia, bajo la conducción de Horacio Dileo. La convocatoria ratifica el excelente presente del punta receptor surgido en Once Unidos.

Con apenas 21 años, Conde sigue afianzándose dentro del seleccionado mayor mientras desarrolla su carrera en el Lvi Praha de República Checa. Su constante evolución y las oportunidades que viene recibiendo con la camiseta albiceleste lo posicionan como uno de los jóvenes con mayor proyección del vóley argentino, llevando además el nombre de Mar del Plata a los principales escenarios internacionales.

Tras conocerse la lista definitiva, el jugador expresó toda su felicidad por este nuevo desafío. "Para mí estar en una lista de la Selección Argentina es un privilegio. Hay mucha gente que trabaja y entrena para tener esta oportunidad, así que ver mi nombre ahí es una alegría enorme para mí y para mi familia", aseguró. Además, remarcó que este tipo de convocatorias le brindan tranquilidad porque "demuestran que las cosas se vienen haciendo bien".

El marplatense llega con rodaje internacional luego de formar parte durante el último mes de la preparación del seleccionado nacional, acompañando al equipo en la gira correspondiente a la Volleyball Nations League. La delegación trabajó y compitió en Italia, Japón y Polonia antes de regresar al país. "Fue una experiencia muy buena, aunque también muy exigente. Después nos dieron unos días libres y aproveché para volver a Mar del Plata antes de comenzar la preparación para la Copa Sudamericana", contó.

Más allá del compromiso con la Selección Argentina, Conde también tiene definido su futuro en Europa. Continuará una temporada más defendiendo los colores del Lvi Praha, donde además de disputar la liga local tendrá el desafío de competir en torneos continentales. "Estoy muy contento de seguir en República Checa. Este año vamos a jugar competencia europea y estar con la Selección también ayuda muchísimo porque te mantiene con ritmo y permite llegar al club en un gran nivel", explicó.

La convocatoria para disputar la Copa Sudamericana representa un nuevo reconocimiento al crecimiento de Lucas Conde, quien no deja de sumar experiencias en el máximo nivel. Formado en Once Unidos y con un presente consolidado en el vóley europeo, el marplatense continúa construyendo una carrera ascendente y buscará aprovechar esta oportunidad para seguir ganándose un lugar definitivo en la Selección Argentina.