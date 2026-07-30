Franco Colapinto desafía a Verstappen por un premio que ya da que hablar en la Fórmula 1

El piloto argentino fue nominado por la Fórmula 1 gracias a un brillante sobrepaso en el Gran Premio de Bélgica y competirá con figuras como Max Verstappen.

Franco Colapinto volvió a ser noticia en la Fórmula 1, aunque esta vez fuera de la pista. La categoría lo nominó al premio del mejor sobrepaso del mes de julio gracias a una espectacular maniobra realizada durante el Gran Premio de Bélgica, donde el piloto argentino de Alpine dejó una de las acciones más destacadas del fin de semana y ahora buscará quedarse con el reconocimiento elegido por los fanáticos.

La nominación llegó una vez finalizada la actividad de julio, mes en el que se disputaron los Grandes Premios de Gran Bretaña, Bélgica y Hungría. Con el inicio del tradicional receso de verano europeo, la cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó el video con las mejores maniobras del período y Colapinto aparece entre los grandes candidatos tras su brillante adelantamiento en el circuito de Spa-Francorchamps.

En Bélgica, el argentino protagonizó un sobrepaso que rápidamente se volvió viral. En una maniobra cargada de decisión, Colapinto se lanzó por la derecha y superó al mismo tiempo a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y a Liam Lawson, de Racing Bulls. Esa acción fue clave en una carrera donde terminó décimo, sumó un punto y volvió a demostrar su capacidad para aprovechar cada oportunidad en pista.

La competencia por el premio, sin embargo, será exigente. Entre los nominados aparecen también dos maniobras realizadas por Max Verstappen, una de ellas superando por el exterior a Isack Hadjar en Silverstone y otra adelantando a Lewis Hamilton en Hungría. Además, Liam Lawson fue elegido por un doble sobrepaso en Gran Bretaña y Hamilton también figura por una destacada maniobra sobre Arvid Lindblad en el Hungaroring.

Mientras los fanáticos votan cuál fue el mejor adelantamiento del mes, la Fórmula 1 disfruta del receso de verano antes de afrontar la parte decisiva de la temporada. La actividad volverá el fin de semana del 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort, donde Colapinto buscará seguir sumando puntos y consolidando su gran presente con Alpine.