River volvió a perder y el ciclo de Eduardo Coudet quedó bajo la lupa tras otra dura derrota

El Millonario cayó 1-0 frente a Gimnasia en La Plata, sumó su cuarto traspié consecutivo y profundizó un presente que enciende las alarmas en el Torneo Clausura.

River perdió 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Clausura, y volvió a dejar una imagen preocupante. El único gol del encuentro lo marcó Alexis Steimbach a los 35 minutos del segundo tiempo, dándole al "Lobo" un triunfo de enorme valor y dejando al conjunto de Eduardo Coudet inmerso en una racha negativa.

El equipo de Núñez sumó así su segunda derrota consecutiva en el campeonato y la cuarta en fila si se tiene en cuenta la eliminación sufrida frente a Aldosivi por la Copa Argentina y la derrota en la final del Torneo Apertura ante Belgrano. Los malos resultados comienzan a generar incertidumbre en torno al ciclo de Coudet, que todavía no logra encontrar el funcionamiento esperado desde su llegada.

Durante la primera mitad, River tuvo mayor dominio de la pelota en los minutos iniciales, aunque Gimnasia equilibró rápidamente el trámite. Nelson Insfrán fue clave para mantener el arco en cero al contener un remate de Joaquín Freitas y luego ver cómo Lucas Beltrán desperdiciaba el rebote. Del otro lado, Jeremías Merlo lideró una buena acción individual que terminó con un disparo desviado de Ignacio Miramón.

En el complemento, el conjunto dirigido por Ariel "Pata" Pereyra fue creciendo y encontró el premio a su insistencia. Tras una jugada iniciada por la izquierda, Alexis Steimbach apareció sin marcas dentro del área y conectó de cabeza para convertir el único gol de la noche, el primero de su cuenta personal en el Torneo Clausura.

River reaccionó sobre el final y fue con todo en busca del empate, pero se encontró con la resistencia de Gimnasia y una última salvada sobre la línea que evitó la igualdad.

La derrota profundiza el delicado presente del Millonario, mientras el Lobo celebra una victoria que alimenta su ilusión y deja a River obligado a reaccionar cuanto antes para evitar que la crisis deportiva siga creciendo.

El equipo de Coudet sigue sin arrancar, en las próximas horas se espera por la llegada de Francisco Ortega y Tobías Andrada pero nada asegura que después del partido del domingo con Rosario Central el Chacho continúe en la institución.